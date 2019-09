Des astronomes ont découvert une exoplanète à l'orbite très particulière

© Caltech

Trois fois la taille de Jupiter

Une nouvelle surprise venue de l'espace

Source : Caltech

Baptisée, cette planète et son orbite rappellent que la compréhension des planètes et de l'univers est en constante évolution.Les experts connaissent déjà quelques éléments au sujet de. Cette exoplanète est massive : elle est, cette dernière étant déjà une géante gazeuse 11 fois plus grosse que la Terre. HR 5183 b se trouve dans, et tourne autour d'une étoile dont elle a pris le nom, à une lettre près : HR 5183. D'autres informations sont à venir :, étudiante au Caltech, l'institut de technologie de Pasadena, en Californie, pense en effet qu'il serait possible de déterminer sa masse en utilisant, l'observatoire de l'agence spatiale européenne (ESA). Les astronomes chercheraient également à connaître et à simuler les conditions qui ont pu amener àPour Sarah Blunt, «». L'que décrit HR 5183 b n'a effectivement rien de commun. Si vous cherchez à imaginer l'orbite d'une planète autour de son étoile, vous vous représenterez probablement un cercle centré sur cette étoile. L'orbite de HR 5183 b est bien loin de cela : son orbite dessine. Même dans son système, la planète semble faire d'exception. D'après Sarah Blunt, «».La planète a été détectée par un groupe de recherche de planètes californien, mené par le professeur d'astronomie, en utilisant la. Le groupe fait partie de ceux détectant les planètes à partir d'observations réalisées sur de longues périodes.Dans le cas de, une orbite complète est réalisée tous les 45 à 100 ans. Andrew Howard explique que «».Pour les astronomes, c'est une nouvelle surprise, un nouvel exemple de ce qui peut nous attendre dans l'espace. «, dit Andrew Howard.».