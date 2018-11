Space X va mettre en orbite... une œuvre de Trevor Paglen

Vue d'artiste sur L'Orbital Reflector © Trevor Paglen/Nevada Museum of Art

L'Orbital Reflector : un nanosatellite un peu particulier

Un objet réfléchissant de 30 mètres de long

Source : Wired

Après avoir propulsé le désormais célèbre Starman au volant de sa Tesla Roadster au-delà de l'orbite de Mars,s'apprête à lancer ce samedi 1er décembre, l'Orbital Reflector, une œuvre d'art de Trevor Paglen.Que l'on soit sensible à l'art ou non, il faut avouer queest assez surprenante ! Selon cet artiste berlinois, notamment connu pour être l'auteur de nombreux livres traitant de la surveillance de masse et de la collecte de données, ce nanosatellite a pour but d'être «». Il définit d'ailleurs lui-même son œuvre comme étant de «» et confie que l'Orbital Reflector «». Il explique : «».Prévu pour le samedi 1er décembre, le lancement de la fusée Falcon 9 de Space X depuis la base de Vandenberg en Californie embarquera une charge utile composée de 64 petits satellites appartenant à 34 organisations différentes, réparties dans 17 pays. Tous ces satellites ont bien entendu une fonction, qu'elle soit scientifique ou non. L'sera l'exception de cette charge utile, l'improbable intrus n'ayant pour seul et unique but que de transmettre « un message contagieux d'enchantement ».Une œuvre «» qui n'est pas du goût de tous, à l'instar de nos confrères de Gizmodo qui titrait il y a peu : «» ou encore Mark McCaughrean, conseiller principal pour la science et l'exploration à, qui tweet : «». Rappelons que sur Clubic notre but est de vous informer et de laisser notre regard personnel, notre subjectivité, dans la marge, afin que chacun puisse construire sa propre opinion.Une fois en orbite le petit, pas plus grand qu'une boite à chaussure, déploiera un ballon de près de 30 mètres de long et 2 mètres de large. Sa composition faite de polyéthylène haute densité, recouverte de poudre de dioxine de titane, lui permettra de réfléchir la lumière jusqu'à la Terre et d'être visible partout et par tous, à l'œil nu, telle une étoile dans le ciel ! Il sera possible de repérer facilement cette étoile artificielle grâce à l'applicationdisponible sur le Play Store, mais aussi sur l'App Store sur iOS.L'Orbital Reflector devrait pouvoir survivre au moins deux mois dans l'espace pour ensuite se consumer lors de sa rentrée atmosphérique. À propos de l'utilité de son œuvre, Trevor Paglen explique : «Une œuvre qui, sans aucun doute, ne laissera personne indifférent.