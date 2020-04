Half-Life: Alyx : un mod pour y jouer sans la VR

Valve

M'est avis que le dénommé r57zone est de ceux-là. Fruit d'un travail important, son modpermet dorénavant à tout un chacun de s'essayer au nouveau jeu de Valve, uniquement muni d'un clavier et d'une souris.Ne vous attendez surtout pas à transformeren FPS traditionnel pour autant. En réalité, le travail de r57zone s'est surtout concentré à effacer toutes les particularités du jeu liées à la réalité virtuelle, essentiellement au niveau des mains de la protagoniste, Alyx.Comme vous pouvez le voir sur la vidéo ci-dessus, les mains de la jeune activiste sont ici figées vers l'avant. Impératif pour pouvoir interagir avec les éléments comme dans n'importe quel autre jeu en 2D, mais au prix d'un certain sens du réalisme et de facultés d'interactions avec l'environnement réduites à leur minimum.C'est un fait : les contrôles ont l'air tout sauf intuitifs et le FOV apparaît bien trop large pour un FPS solo traditionnel. Un pis-aller donc, qui ne rend pas particulièrement justice aux efforts entrepris par les équipes de Valve pour faire deune expérience inoubliable.Si, malgré tout, l'expérience vous intéresse et que vous préférez encore essayer par vous-mêmes plutôt que de regarder unsur Internet, voici comment vous y prendre pour installer le mode de r57zone. Bien entendu : restez alertes sur les fichiers que vous pouvez télécharger sur Internet. Il s'agit d'un projet réalisé par un fan qui, peut-être, n'a pas pris toutes les précautions nécessaires pour sécuriser le fruit de son travail.Dans un premier temps, rendez-vous sur la page GitHub du projet , et téléchargez TrueOpenVR et SteamVR.Installez les deux programme dans l'ordre, puis copiez le contenu de l'archive « Half-Life Alyx driver » dans le dossier TrueOpenVR. Lancez ensuite le programme afin de le configurer.Choisissez « HalfLifeAlyx64 » dans la liste des drivers disponibles, puis appliquez les changements.Dans le dossier SteamVR > drivers > tovr > ressources > settings, ouvrez le fichier default.vrsettings avec un éditeur de texte. Changez le mode « Stereo : true » par « Stereo : false » , et réglez « DistanceBetweenEyes », « DistorsionK1 », « DistorsionK2 » sur 0, et « ZoomHeight » ainsi que « ZoomWidth » sur 1. Choisissez enfin votre résolution en changeant les valeurs dans « windowHeight » et « windowWidth » si besoin est. Sauvegardez.Retrouvez tout le processus d'installation dans la vidéo explicative dédiée.