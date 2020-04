Night Call : le jeu français se fend d'une mise à jour attendue et conséquente

Night Call s'améliore en profondeur

Source : Steam

Des changements majeurs et bienvenus, réalisés notamment grâce aux retours des joueurs.Récompensé lors des Pégases 2020 dans la catégorie meilleur jeu indépendant, l'appréciédispose malgré tout de quelques défauts qui peuvent empêcher les joueurs de pleinement profiter de l'expérience développée par les studios Monkey Moon et BlackMuffin. Toutefois, cela devrait bientôt être de l'histoire ancienne, grâce à la mise à jourà venir le 17 avril prochain.Ce patch, dont le changelog complet peut être retrouvé à cette adresse , proposera tout d'abord du nouveau contenu, sous la forme de 15 passagers supplémentaires à embarquer dans votre taxi. Cela devrait permettre de varier les plaisirs, tandis que le système lié à ces passagers a été revu, notamment pour éviter de retomber sur les mêmes personnages en boucle et pour découvrir plus aisément ceux qui restent à trouver.Enfin, outre une traduction en allemand et des corrections de bugs, un mode pour se balader librement dans Paris et simplement se détendre et discuter avec les clients sera également de la partie.