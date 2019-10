NVIDIA GeForce Now est dispo pour Android en Corée du Sud... patience !

Un servie adapté aux spécificités du jeu mobile



Le streaming prend de plus en plus de place sur le marché du jeu vidéo et chacun essaie de prendre sa part du gâteau. NVIDIA possède déjà une plateforme, GeForce Now, qui propose d'accéder à plusieurs titres sur PC, Mac et sur la box TV du constructeur, la célèbre NVIDIA Shield. Annoncé au mois d'août dernier , GeForce Now pour Android est désormais disponible en Corée du Sud, dans une version bêta. Pour le moment il n'est pas possible de récupérer l'application officiellement depuis le Google Play Store, mais le paquet d'installation est disponible sur le Web et peut être installé sur tous les téléphones, à condition d'autoriser le téléchargement d'applications en dehors de la boutique officielle Android.GeForce Now vous permet de jouer à vos jeux disponibles sur le Cloud en streaming plutôt que de les installer sur l'appareil, ce qui permet un gain de place non négligeable pour les smartphones les moins bien dotés.Il est possible de connecter une manette en Bluetooth à votre smartphone, mais les quelque 1 00 titres disponibles ont également été adaptés pour une utilisation tactile, avec des contrôles spécifiques.Le lancement pourrait intervenir dans les prochains mois, mais NVIDIA devra compter sur une concurrence féroce. Samsung a déjà lancé PlayGalaxy Link , son propre service de jeu en streaming local, connecté à un PC.Google, de son côté, prépare activement le lancement de Stadia le 19 novembre prochain et Microsoft n'est pas en reste avec son offre xCloud , qui devrait arriver, quant à elle, au début de l'année 2020.