Cloud gaming : GeForce Now arrive sur les smartphones Android !

© NVIDIA

GeForce Now : une bêta sur Android d'ici la fin d'année

GeForce Now : à quand le lancement officiel ?

Source : NVIDIA

En marge des annonces de Google concernant Stadia,a annoncé hier ques'étendrait «» sur davantage d'appareils.D'ores et déjà accessible depuis un appareil Android - la Shield TV -,n'a pas encore opéré sa transition vers le mobile. Un léger retard ques'apprête à combler en annonçant l'arrivée, d'ici la fin d'année, d'Dans son communiqué, NVIDIA parle spécifiquement des. Peut-être les constructeurs sud-coréens bénéficieront-ils de la primeur du client deToujours est-il que, pour en profiter, les utilisateurs devront se munir d'unepour s'assurer de pouvoir profiter de tous les jeux. Des contrôles virtuels s'afficheront bien sur l'écran des smartphones concernés, mais NVIDIA précise que «».Dire que NVIDIA prend son temps pour peaufiner son produit est un euphémisme. Mais il faut dire également que cela lui réussit plutôt bien. Comme nous le notions dans notre test dédié à la bêta de GeForce Now , le service figure sans mal parmi les plus convaincants du marché actuel.Néanmoins, s'il a été parmi les pionniers duavec sa plateforme, NVIDIA doit désormais composer avec la présence de concurrents de taille tels que, dont le lancement est prévu en novembre, et lede Microsoft, en embuscade.Ainsi, si le constructeur américain se garde bien de donner quelconque date de lancement, il promet «», ainsi qu'une «» pour sa plateforme de. En outre, NVIDIA commence à déployer des serveurs embarquant des GPU de gamme RTX pour sa plateforme, promettant une hausse drastique des performances.Pas de doute : 2020 sera une année nuageuse.