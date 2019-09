Samsung lance PlayGalaxy Link pour streamer vos jeux PC sur smartphone

Un déploiement en douceur

Des fonctionnalités plutôt intéressantes au programme

Système d'exploitation : Windows 10

: Windows 10 Processeur : Intel Core i5 et supérieur

: Intel Core i5 et supérieur Graphiques : NVIDIA GTX 1060 et supérieur, AMD Radeon RX 550 et supérieur

: NVIDIA GTX 1060 et supérieur, AMD Radeon RX 550 et supérieur Mémoire : DDR4 8G

: DDR4 8G Point d'accès : Routeur Gigabit

Source : Android Police

Annoncé en août dernier, levient tout juste de sortir. Ce service permet aux utilisateurs deAlors que Microsoft prépare sonpour cette fin d'année,est venu griller la politesse au constructeur américain en sortant son PlayGalaxy Link en version bêta. Pour le moment,. Un déploiement à plus grande échelle se fera sans doute prochainement, mais nous n'avons pas plus de précisions à ce sujet pour l'instant.Dans un premier temps, leest égalementet Note 10+ Si les utilisateurs européens devront prendre leur mal en patience, Samsung a tout de même pris le temps de préciser le fonctionnement de son. Ainsi, pour pouvoir, le joueur devra télécharger une application sur son smartphone (requis) et une autre sur son PC (avec Windows 10 ). Uneest bien évidemment obligatoire pour que le tout puisse fonctionner.La plupart des périphériques fabriqués par d'autres marques (manettes Bluetooth, souris et claviers) sont compatibles. Une fonctionnalité permet aussi d'lorsque celui-ci est éteintpour commencer à jouer à distance. Enfin,Nous n'avons désormais plus qu'à attendre des précisions au sujet de la sortie du PlayGalaxy Link en France. Si jamais vous résidez aux Etats-Unis ou en Corée du Sud, vous pouvez l'essayer dès à présent.