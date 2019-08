C'est en septembre que Samsung lancera son service de streaming de jeu PlayGalaxy Link

Un service gratuit réservé au Galaxy Note 10 au lancement



Un contrôleur dédié, transformant le smartphone en manette de jeu



Lire aussi :

Le cloud gaming pourrait doubler la consommation électrique d'un joueur



Source : Android Police

Lors de la présentation du Galaxy Note 10 la semaine dernière a brièvement évoqué, un système de jeu en streaming permettantAndroid Police nous apprend aujourd'hui que le Coréen. Les Galaxy Note 10 seront les seuls smartphones compatibles au lancement, de quoi booster les ventes pour les fans de la marque les plus impatients de tester cette toute nouvelle plateforme.La marque a été plutôt avare en détails, mais a précisé tout de mêmepour connecter les deux machines et permettre le jeu à distance sur le smartphone. L'utilisation de Play Galaxy Link sera gratuite et à la manière de Steam Link , les progressions du joueur seront. Il pourra commencer une partie sur son PC et la poursuivre sur mobile de manière transparente.Samsung promet également une latence très faible et s'est associée avec la société de Cloud gamingpour développer son service.Parallèlement au développement de la plateforme, la société Glap a présenté et déjà mis en vente. La marque explique sur son site Web avoir collaboré étroitement avec le constructeur pour épouser les formes des smartphones à écran large de Samsung tout en garantissant un grand confort de jeu. Il proposeraet il est déjà disponible pour un tarif de 72,99 $ sur la version américaine d'Amazon.Avec le lancement de cette plateforme, en plus de Stadia et d' xCloud avant la fin de cette année, le jeu en streaming s'impose comme. À voir désormais si les joueurs vont sauter le pas ou préférer attendre de voir si les promesses des différents constructeurs sont tenues.