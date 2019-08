NVIDIA et VMware travaillent à faciliter l'accès à la virtualisation GPU en entreprise

© NVIDIA

Quand VMWare fait le relais entre NVIDIA et AWS

Source : TechCrunch

Comme l'indique TechCrunch, la technologie vGPU n'est pas nouvelle, mais elle supporte à présent la virtualisation sur serveurs. Par ce biais, les entreprises clientes peuvent lancer leurs IA ou encore des calculs de data science directement sur des environnements comme ceux proposés par, via la technologie vComputeServer de. Plus intéressant peut-être, les travaux conjoints de NVIDIA et VMWare devraient aussi permettre aux entreprises d'optimiser leurs dépenses en matière de Cloud.», explique NVIDIA dans un communiqué publié en début de semaine. En clair, les sociétés pourrontà l'agrégation et au partage de GPUs, permis par la collaboration entre NVIDIA et VMWare.Autre point intéressant, la technologie vComputeServer de NVIDIA fonctionne avec. Cela apporte l'accélération GPU directement sur le Cloud VMWare propulsé par AWS. De quoi permettre aux entreprises de transférer leurs applications conteneurisées depuis leurs propres data centers vers le Cloud, et le cas échéant de les faire communiquer avec d'autres technologies de Cloud proposées par AWS.», a expliqué Jensen Huang, PDG de NVIDIA.».