Les créateurs d'Apex Legends dubitatifs concernant le cloud gaming et le jeu vidéo compétitif

Crédits : EA

« Nous avons testé beaucoup de solutions de streaming »

Les débits recommandés par Stadia pour profiter de son service. Crédits : Stadia

Des inégalités dues à la connexion Internet

Source : Game Informer

Avec Google Stadia qui arrivera en France en novembre prochain et les premiers tests publics pour le xCloud de Microsoft , tout porte à croire que 2020 sera l'année du. Matière à s'enthousiasmer pour des joueurs rompus à la pratique du jeu en dématérialisé, mais. Interrogé par Game Informer, le producteur d'a partagé ses inquiétudes concernant l'impact néfaste du cloud gaming sur les jeux en ligne nerveux et compétitifs comme l'est le titre de Respawn Entertainment.», déclare Drew McCoy dans les colonnes de Game Informer. Et de reprendre : «».L'optimisation des performances, et doncest une priorité pour les équipes qui développent des FPS compétitifs comme Apex Legends . Et de l'aveu de Drew McCoy,. Le producteur regrette aussi que la façon dont s'affichera leur jeu sur la plateforme de cloud gaming d'untel ou untel échappera totalement à leur contrôle., » reprend Drew McCoy avant de lâcher, péremptoire : «».En fin de déclaration, Drew McCoy semble malgré tout mettre de l'eau dans son vin. Il admet que ces soucis de latence ne gêneront probablement que les joueurs très habitués à évaluer l'impact des performances sur leur gameplay. Autrement dit, les joueurs professionnels. Pourtant, le producteur d'Apex Legends émet: celle du besoin futur de, et non plus comme les développeurs l'imaginent.Mais en réalité, lesà propos de la façon dont les joueurs profitent des jeux sont déjà une réalité. Drew McCoy le dit lui-même : dépendant de votre téléviseur (ou de votre moniteur sur PC), la latence peut varier de manière importante. Même chose au sujet de lasur PC. Si certains joueurs ont la chance de profiter d'un écran 144 Hz, d'autres doivent se contenter de moitié moins.On pourrait aussi ajouter qu'au niveau du jeu sur consoles, il y a une fois encore d'importantes disparités. Certains jouent sur Xbox One et PS4 « fat » alors que d'autres profitent d'un jeu plus fluide grâce à la puissance de calcul supplémentaire de la Xbox One X et PS4 Pro . La question de la latence sur un service de cloud gaming n'est finalement qu'une extension d'un problème qui ne date pas d'hier. Ne nous reste plus qu'à espérer que le déploiement à grande échelle de la fibre optique permettra de réduire ces inégalités.