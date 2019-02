Discrètement, Sony rend les "nouvelles" PS4 Pro beaucoup plus silencieuses

Pas encore silencieuse mais c'est beaucoup mieux

Avec le pack Red Dead Redemption 2, Sony a mis en vente une nouvelle PS4 Pro. Il ne s'agit pas d'un modèle inédit à proprement parler, puisqu'il ressemble au précédent comme deux gouttes d'eau. C'est à l'intérieur de la machine qu'il faut regarder pour se rendre compte des changements qui ont été effectués.Étant donné que la PS4 Pro est plus puissante que la console de base, elle avait aussi tendance à faire énormément de bruit, en particulier sur des jeux très gourmands comme God of War ou encore le dernier né de Rockstar Games. D'après Slash Gear , la version CUH-7200 de la machine s'est améliorée sur ce point, passant de 50 décibels pour le modèle de lancement (CUH-7000) à 44 décibels maintenant (avec des pics à 48).Sony serait arrivé à ce résultat en réduisant la voilure sur la réduction thermique de la PS4 Pro. Cette version est donc plus chaude que la précédente lorsqu'elle tourne. Pour le moment, il semblerait que la PS4 Pro CUH-7200 soit uniquement disponible dans le bundle avec Red Dead Redemption 2.