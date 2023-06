Modération sur Twitter : l'UE fixe une deadline et met la pression

Le Digital Service Act, qui doit entrer en vigueur à partir du 25 août prochain sur le sol européen, est l'une des régulations les plus ambitieuses du monde en matière de lutte contre la haine en ligne et la désinformation. Et forcément, les capacités de Twitter à la faire respecter sont, au minimum, mises en doute depuis le rachat de la plateforme par Musk et la transformation (ou la suppression) des règles de modération qu'il y a effectuée.