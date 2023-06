Twitter a moins d'un mois pour résoudre ses problèmes de modération, au risque de devoir payer une lourde amende journalière

Le timing de l'agence australienne n'a pas de quoi rassurer du côté de Twitter. En effet, financièrement malmenée depuis son rachat par Elon Musk, l'entreprise peine à se redresser alors qu'une nouvelle concurrence émerge peu à peu. L'obligation de débourser près d'un demi-million d'euros par jour compliquerait encore la situation, alors que la plateforme à l'oiseau bleu a d'autres dossiers en cours qui pourraient là aussi lui coûter très cher.

Alors, après quelques semaines à la tête de Twitter, que va pouvoir faire Linda Yaccarino ? La femme d'affaires devra jongler entre des décisions de bon sens et les politiques de plus en plus radicales d'Elon Musk. Mais le réseau social pourrait bien devoir faire preuve de plus de sagesse pour convaincre, au risque d'accumuler les plaintes et autres amendes. Entre argent et libertarisme, que choisira le milliardaire sud-africain ?