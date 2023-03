Twitter : pourquoi l'Union européenne demande à Elon Musk de recruter ?

L'Union européenne continue d'observer à la loupe les géants des réseaux sociaux, qu'elle va contrôler plus directement avec la mise en place du Digital Service Act. Et parmi eux, un réseau social a particulièrement retenu son attention : Twitter.

L'oiseau bleu a en effet déjà été l'objet d'un rappel de Thierry Breton, qui avait demandé à Elon Musk de mieux réguler son réseau. Et selon le Financial Times, Bruxelles serait revenue à la charge sur cette question, en demandant plus spécifiquement à l'entreprise californienne de recruter du monde.

Elle souhaite ainsi que Twitter embauche plus de modérateurs humains, mais aussi de fact-checkers, pour réduire les nuisances qu'elle a pu observer ces derniers mois. Et pour que l'entreprise détenue par l'homme le plus riche du monde puisse se conformer à ses nouvelles règles