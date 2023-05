Twitter mis à l'amende : l'oiseau bleu a perdu la bataille face à l'UFC-Que Choisir

Voilà qui ne devrait pas faire les affaires d'Elon Musk, déjà fragilisé par les maigres résultats financiers de Twitter Blue, mais le réseau social Twitter vient d'être condamné en France à verser 100 000 euros à l'association UFC-Que Choisir.

Depuis plus de dix ans, l'association pointe du doigt certaines conditions d'utilisation de la plateforme, et notamment un peu plus de 250 clauses jugées abusives, en ce qui concerne la collecte de données personnelles des utilisateurs. Certaines clauses évoquaient également le fait que les photos publiées sur le réseau social pouvaient faire l’objet d’une « exploitation commerciale »… sans l'accord de l'utilisateur.