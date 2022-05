Twitter : une amende de 150 millions de dollars pour utilisation abusive de données personnelles

Le réseau social devra également prévenir les utilisateurs de l’utilisation inadéquate de leurs numéros de téléphone et adresses mail à des fins de publicité ciblée, et ne pourra plus profiter financièrement de l’utilisation de ces données. L’amende de 150 millions de dollars représente environ 13 % du chiffre d’affaires de Twitter durant le premier trimestre de 2022. Avant d’entrer en vigueur, cet accord doit encore être approuvé et signé par une Cour fédérale.