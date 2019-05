Après Boston Dynamics, Facebook aussi construit ses propres robots

Trois robots déjà mis au point par les équipes de Facebook



Derrière ces projets, le réseau social veut développer ses compétences en IA

Savoir quepossède une équipe dédiée à laà de quoi surprendre, tant on parle plus aujourd'hui de ses derniers manquements en matière de protection des données personnelles que de ses prouesses technologiques.Mais comme nous l'apprend l'entreprise via son blog , Facebook possède aujourd'huidans la conception de robots appelé FAIR. Les équipes en charge de ces différents projets ont déjà mis au point trois appareils distincts, répondant chacun à une fonction spécifique.Le premier projet mis en place consiste à demander à un robot à six pattes d'apprendre à marcher en apprenant de ses erreurs. Un autre robot est programmé pour être « curieux » et ainsi apprendre plus rapidement à appréhender le monde qui l'entoure. Le dernier sujet de recherche étudié par les ingénieurs a été d'apprendre à un robot à lancer une balle, ou à saisir un objet.Ces sujets, comme l'explique The Verge , n'ont rien de révolutionnaire et ont déjà été abordés par des instituts de recherche ou de prestigieuses universités.Facebook n'a également aucune intention d'être le prochain Boston Dynamics et de proposer des robots prêts à l'emploi dans les prochaines années. Le sujet qui intéresse le réseau social reste l'et l'utilisation qu'il peut en faire dans ses produits présents ou à venir. Portal , l'enceinte connectée lancée l'année dernière par Facebook, est l'un des exemples d'utilisation de ces travaux en IA dans un produit grand public. Les ingénieurs ont travaillé avec des cinéastes pour détecter les correspondants lors d'unet faire en sorte que la caméra les suive en permanence afin de les cadrer correctement, même s'ils se déplacent dans la pièce durant la conversation.Ces nouveaux progrès en matière d'intelligence artificielle pourraient à terme être implémentés dans un nouveau produit en gestation dans les laboratoires de Facebook, si Mark Zuckerberg et ses équipes décidaient de s'investir davantage dans la conception de hardware.