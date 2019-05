Facebook modifie son algorithme pour mettre en avant davantage les contenus de nos amis

Un fil d'actualité plus « privé »

Facebook a mené son enquête pour changer d'algorithme

Rendre Facebook plus « privé »: Mark Zuckerberg semble tenir ses promesses et vouloir revenir à l'essence même qui a fait le succès de son réseau social. La firme a ainsi annoncé modifier son algorithme d'affichage du fil d'actualité pour mettre en avant davantage les contenus «» des amis avec lesquels les utilisateurs sont les plus proches.Ce n'est pas la première fois que Facebook change son algorithme. Comme l'explique TechCrunch , la firme l'a déjà modifié le mois dernier pour réduire les liens menant aux sites remplis de publicités pour notamment faire dégonfler le trafic disproportionné dont bénéficient ces sites sur le réseau social. Cette fois, Facebook effectue un retour aux sources en privilégiant les publications et les liens «». Le but étant de ne faire voir à ses utilisateurs que les contenus qu'ils veulent vraiment voir, comme les publications de leurs amis, leurs familles ou même des pages qu'ils suivent assidûment.Ce changement d'algorithme s'est fait sur la base d'enquêtes sur un échantillon d'utilisateurs l'année dernière. Pour ce faire, Facebook a comparé les réponses données par l'utilisateur et les prédictions de son algorithme pour déterminer quels étaient les amis les plus proches de l'utilisateur, ainsi que les contenus qu'ils trouvaient les plus intéressants en se basant sur le taux d'engagement de l'utilisateur sur une palette de contenus (liens, interactions, partages, etc.).L'objectif étant de perfectionner la capacité de prédiction de l'algorithme. Alors que Facebook mène une campagne sévère d'épuration des contenus qu'il juge contraires à ses conditions d'utilisation (contenus haineux, volés, inappropriés, etc.), Mark Zuckerberg a rappelé que le but de sa plateforme n'est pas de passer toute sa journée connecté dessus, mais de «».