Facebook va avoir le droit à un grand ravalement de façade avant la fin 2019

Source : The Verge

C'est l'heure des grandes transformations pour. Lors de la conférence F8 , organisée par le réseau social à destination des développeurs, Mark Zuckerberg a insisté dès le début de son intervention sur sa volonté deet amener plus de confidentialité et de sécurité des informations partagées aux utilisateurs.Ce nouvel élan, imposé par des polémiques à répétition , va être accompagné d'un rafraîchissement global de l'de Facebook, aussi bien sur le site web que dans l'application mobile. Ce nouveau look est appelé en interne FB5.Les designers vont prolonger le travail accompli dans Messenger et alléger le nombre d'informations présentes à l'écran. Le plus grand changement visible immédiatement est laen haut de l'écran, qui s'efface pour plus de sobriété. Le logo Facebook a également légèrement été revu, adoptant une teinte de bleue légèrement plus claire.Le contenu va également être réorganisé. Facebook veutet les groupes d'utilisateurs, qui vont passer au premier plan avec un onglet entièrement repensé. La section va proposer un fil d'actualités dédié aux communautés auxquelles vous êtes abonné.La recherche va également être améliorée pour vous proposer des suggestions de groupes à rejoindre, selon vos centres d'intérêt. Ces derniers proposeront desselon les sujets discutés, anonymisant les discussions dans le cas d'un groupe lié a la santé ou proposant des outils dans un espace dédié aux recherches d'emploi.Une nouvelle fonction appelée « Meet New Friends » va également faire son apparition. Liée aux groupes, elle proposera régulièrement desà découvrir, là encore établie selon les hobbies et sujets de discussion en commun. Il sera possible de désactiver cette option si l'on ne souhaite pas être contacté par d'autres personnes que ses proches.Cette nouvelle interface, bien plus moderne, est déjà en cours de déploiement sur les plateformes mobiles. Les utilisateurs de la version de bureau devront être plus patients car Facebook a annoncé que le nouveau design ne serait pas disponible avant plusieurs mois.