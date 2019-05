Facebook va lancer son service de rencontre dans 14 pays

Facebook Dating se veut plus privé et tente d'exclure la peur du rejet

D'abord lancé en Amérique du Sud et en Asie, l'Europe attendra

», tel était le mot d'ordre de la nouvelle ligne de stratégie du groupe de Mark Zuckerberg lors de la conférence F8. Et alors que depuis un anentretenait le mystère sur son projet de service de, la firme vient enfin de présenter son projet baptisé « Secret Crush ». Si cette fonctionnalité s'inspire fortement de Tinder , Facebook s'est tout de même affranchi de toute réplication en insistant sur un trait cher à ses utilisateurs : le secret.».C'est dans ce discours de Charmaine Hung , Chef de produit de Facebook Dating, que l'idée toute simple deest expliquée : si l'un de vos amis vous plaît secrètement, vous n'aurez qu'à le liker, mais ni lui ni ses amis n'en sauront rien tant qu'il ne vous aura pas lui aussi liké en secret. S'il y a « match », Messenger ouvrira automatiquement une conversation avec votre secret crush.Comme toute application de dating, le biais à craindre est que les utilisateurs swipent indéfiniment à droite pour voir qui les a secrètement likés. Mais Facebook a annoncéétendus aux amis, aux amis d'amis et, peut-être, aux inconnus.Au-delà du « secret » du crush lui-même, la fonctionnalité semble ne rien proposer de bien nouveau, ni de bien différent d'applications comme Tinder. Mais l'on peut prévoir que cette fonctionnalité encouragera les utilisateurs à ajouter plus d'amis et à rester plus actif sur Facebook , bien qu'aucune monétisation de Secret Crush n'ait été annoncée.Il faudra attendre encore quelque temps avant que ce service n'arrive éventuellement en France. Facebook vient d'abord de le lancer dans. Seuls des résultats concluants encourageront la firme à étendre Secret Crush en Europe et aux États-Unis.