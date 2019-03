Facebook perd 15 millions d’utilisateurs aux USA en 2 ans

Facebook est une marque de moins en moins plébiscitée par les jeunes

Source : CNET

Len'a plus la côte. Une étude du cabinet Edison Research montre qu'entre 2017 et 2019,a perdu aux États-Unis pas moins de 15 millions d'utilisateurs, soit 6 % de l'ensemble des abonnés du pays. C'est chez leque la chute est la plus violente, avec 62 % des 12-34 ans qui utilisent le réseau social régulièrement contre 79 % en 2017.L'âge moyen de l'utilisateur Facebook augmente chaque année. Les utilisateurs de 55 ans et plus sont passés deen deux ans. Et c'est un problème pour les dirigeants du réseau social, qui n'attire plus le public jeune, cible stratégique privilégiée des annonceurs.Fort heureusement l'utilisation d'Instagram, propriété de Facebook, augmente légèrement chez les 12-34 ans (+2 %) et Facebook reste encore, et de loin, la plateformepar ce public. Reste maintenant à ses dirigeants de trouver le moyen d'enrayer la chute.