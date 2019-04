Il y aura plus de morts que de vivants sur Facebook dans cinquante ans

Mi-avril, Apple et Qualcomm annonçaient avoir trouvé un terrain d'entente après presque deux ans d'une joute juridique pour le moins féroce. Cette nouvelle forçait Intel à abandonner ses efforts sur le marché du modem 5G pour smartphone, pour se concentrer uniquement sur les modems à destination de laptops et d'appareils connectés. On apprend aujourd'hui qu'avant sa réconciliation avec Qualcomm, la firme de Cupertino aurait cherché à racheter la division d'Intel spécialisée dans la conception de ces fameuses puces réseau pour mobiles.