Tinder n'utiliserait plus de score de "désirabilité" pour classer ses utilisateurs

Le score Elo : du plus beau au plus moche

Un nouvel algorithme qui n'en reste pas moins opaque

Quantifier le sex-appeal de ses utilisateurs, voilà l'idée aussi controversée qu'originale qui se cachait derrière l'algorithme de, le score Elo. C'est dans un post de blog que l'application de dating a déclaré se séparer de cet algorithme qui, trivialement, mettait en relation les personnes les plus sexy avec d'autres personnes les plus sexy. Si dans ce blogpost Tinder se veut transparent sur sa nouvelle méthode de match, la marque a tout de même décidé de «».Un peu comme la bulle de filtres qui vous enferme dans vos propres centres d'intérêt sur Facebook, le score Elo de Tinder amenait ses utilisateurs à rencontrer d'autres utilisateurs. Ce score était établi de façon très simple : plus votre profil était, plus votre score augmentait. Conséquence : plus vous étiez vers le haut, moins vous aviez de chance de liker un autre utilisateur vers le bas - et inversement.Cet algorithme restait ainsique certains scores de comptabilité, comme sur OkCupid qui prend en compte davantage de critères comme la taille, les origines, la religion, etc.», a déclaré Tinder. «». Cette déclaration s'est accompagnée d'une vague explication concernantde la marque : «». Ces ajustements sont faits dans les 24 heures.Selon The Verge , ces ajustements pourraient concrètement permettre à un utilisateur A de croiser un utilisateur B qui auraient tous deux liké un utilisateur C. Si le secret de ce nouvel algo reste mystérieux, vous avez toujours l'occasion d'utiliseretpour vous en affranchir. L'argent est parfois la seule solution pour paraître le plus beau.