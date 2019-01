Tinder : 23 millions de dollars pour avoir fait payer plus cher les personnes de plus de 28 ans

Tero Vesalainen / Shutterstock.com

230 000 abonnés vont obtenir une compensation

11,5 millions de dollars à tous les membres concernés,

5,75 millions de dollars à chaque membre qui déposera une réclamation,

5,75 millions de dollars pour la fin de la facturation à un prix différent pour les membres californiens.

a mis un terme à ses déboires judiciaires. L'application mobile américaine détenue par Match Group était poursuivie en justice après avoir été accusée d'une pratique discriminatoire fondée sur l'âge. Selon la plainte déposée en Californie en avril 2018, Tinder appliquaitAinsi, lorsqu'un utilisateur de 28 ans ou moins souscrivait à un abonnement Plus, celui-ci déboursait 9,99 dollars aux États-Unis. Un abonné de 29 ans ou plus payait, lui, 19,99 dollars. indique que 230 000 abonnés Tinder Plus et Gold sont concernés. Chacun d'entre eux recevra, en plus de 50 Super Likes, un bonus compensatoire. Ils pourront, au choix, récupérer 25 dollars, obtenir un abonnement gratuit à Tinder Plus ou Tinder Gold, ou bien 25 Super Likes supplémentaires.Au total, Tinder en a pour plus de 23 millions de dollars découpés de la façon suivante :