Les Gilets Jaunes ont leur application mobile "officielle"

Voilà comment l'objectif de l'applicationest présentée lorsque l'utilisateur se rend sur la page de téléchargement.L'arrivée de l'appli a été annoncée ce vendredi 18 janvier sur la page Facebookpar l'une des figures des Gilets Jaunes,, initiatrice de la pétition sur la baisse des prix du carburant.L'application est pour le moment uniquement disponible pour Android mais une version iOS est également prévue au programme.Pour l'heure, l'application se propose de recenser les Gilets Jaunes présents sur le terrain ainsi que les soutiens au mouvement afin de «».Après avoir accepté les CGU et la politique de confidentialité, l'utilisateur pourra en effet se signaler en activantouLa page du Play Store de l'application annonce d'ores et déjà de prochaines fonctionnalités telles qu'un système de covoiturage, d'hébergement ainsi qu'une partie. Cette dernière permet d'envoyer des coordonnées GPS à un proche par SMS lorsqu'une personne se trouve en situation de dangerPour l'instant, l'application aurait été téléchargée par plus de 10 000 personnes, comme on peut le lire sur Google Play, qui indique par ailleurs que celle-ci est l'une des plus populaires en France actuellement.