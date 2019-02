Tinder gagne 1 million d'abonnés en 2018

Tero Vesalainen / Shutterstock.com

Tinder est la poule aux œufs d'or de Match Group

fait toujours autant chavirer les foules et battre les cœurs. La société mère de l'application mobile, Match Group, a dévoilé mercredi ses résultats du quatrième trimestre. Le groupe n'a pas eu à rappeler la bonne santé de Tinder, puisque les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'appli a gagnéet la marque a enregistré un chiffre d'affaires deEn plus d'être un phénomène, Tinder est une véritable poule aux œufs d'or pour Match Group, puisque l'application mobile de rencontre a généré à elle seule un chiffre d'affaires presque aussi important que les autres marques de la société, Match.com et OkCupid, qui ont rapporté, elles, 872 milliards de dollars.Si l'appli offre une telle croissance, c'est en partie grâce à son abonnement, qui offre à ses utilisateurs des fonctionnalités diverses comme un nombre illimité de « Likes », 5 « Super Likes » par jour ou, ce qui le distingue de Tinder Plus, la possibilité de voir les utilisateurs qui ont aimé votre profil.Il y a quelques jours, Tinder avait accepté de mettre fin à son procès pour discrimination en échange d'une somme qui pourrait atteindre les 23 millions de dollars.