Tinder, Grindr : le Royaume-Uni s’interroge sur les méthodes de vérification de l'âge

Analyser les outils de vérification

Tinder déjà mis à l'épreuve

Si l'application depoursuit son développement avec succès - plus d'un million de nouveaux abonnés enregistrés en 2018 -, ses systèmes de sécurité posent question de l'autre côté de la Manche au même titre, d'ailleurs, que ceux de(application destinée aux homosexuels, bisexuels et transsexuels). En cause :, récemment mis au jour par le média The Times Les deux services vont ainsi faire l'objet d'examens approfondis à la demande de Jeremy Wright, Secrétaire d'Etat au Numérique, à la Culture, aux Médias et au Sport, comme le rapporte Engadget . L'intéressé souhaite ainsi analyser les systèmes de sécurité et de vérification relatifs à l'âge des utilisateurs. L'objectif étant de savoir si les outils mis en place par les plateformes protègent bel et bien les mineurs.En cas de réponses n'étant pas à la hauteur de ses attentes, Jeremy Wright se dit prêt à prendre de nouvelles mesures. Les deux sociétés assurent qu'elles utilisent des systèmes automatisés et humains sûrs, capables d'empêcher des utilisateurs âgés de moins de 18 ans de s'inscrire à leur service. Et Grindr d'insister :Tinder, de son côté, a dû renforcer la sécurité de son application suite à une attaque subie en janvier 2018. La firme avait alors décidé de consolider la protection des photos de ses utilisateurs par le biais d'une méthode de chiffrement . A elle, désormais, de prouver au gouvernement britannique la fiabilité de ses systèmes d'authentification.