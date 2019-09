Qwant devient le moteur de recherche de la messagerie Rakuten Viber en France

© Crédits photo : Qwant/Viber

Un partenariat majeur, mais pour l'instant limité à la France

Qwant School, partenariat avec Viber... les équipes du moteur ne chôment pas

Source : Communiqué de presse

vient peut-être de trouver l'un de ses meilleurs ambassadeurs. Lundi, la société française a officialisé son partenariat, scellé avec la messagerie instantanée, populaire grâce aux appels gratuits passés en VOIP. Désormais, vous pouvez doncd'actualités, liens, photos ou vidéosLa messagerie, qui selon les sources, compte entre 250 et 500 millions d'utilisateurs (plus de 500 millions de téléchargements recensés sur la boutique Google Play Store), constitue l'une des plus importantes plateformes de messagerie de la planète, et, de fait,, qui peut déjà se targuer d'avoir été choisi par différentes institutions, collectivités et banques françaises commeMême si l'intégration de Qwant à Viber, ce partenariat vient satisfaire les deux parties. Les utilisateurs peuvent en profiter», fait remarquer, P.-D.G. de Rakuten Viber, qui indique que «».De son côté, le co-fondateur et président de Qwant,, considère que «».Qwant a également lancé, un moteur de recherche sans publicité ni tracking, destiné aux collégiens qui pourront naviguer sans risque sur Internet grâce à des contenus filtrés.et, eux, pourraient rapidement pointer le bout de leur nez.