De Taipei à Paris, quand la Hacking House de Sigfox booste des projets IoT 0G (Reportage)

Partie 1 : Présentation de la Hacking House, l'interview de Maxime Schacht

Partie 2 : Les objets connectés 0G issus de la Hacking House

Compteur d'eau Hydrao (© Alexandre Boero pour Clubic)

La clé USB développée par la Hacking House (© Alexandre Boero pour Clubic)

La goupille d'extincteur (© Alexandre Boero pour Clubic)

Capteur pour voiture (© Alexandre Boero pour Clubic)

Menotte bonbonne gaz (© Alexandre Boero pour Clubic)

En juillet 2008, la société française ouvrait sa première Hacking House au monde, à San Francisco, avant de la transférer à Chicago. Taipei et Paris ont à leur tour accueilli leur propre structure., nous explique en préambule Maxime Schacht, Business Operations Manager (manager du programme) du programme Hacking House de Sigfox.À l'intérieur, on y retrouve des étudiants et des entrepreneurs qui souhaitent développer des solutions.poursuit Maxime.Le programme Hacking House de Sigfox conduit plusieurs projets IoT, basés sur le réseau 0G, dont certains, vous allez le voir, jouissent d'un potentiel-usage certain. Pour en savoir plus sur ce que font ses équipes, nous avons dans un premier temps interrogé Maxime Schacht. Dans la deuxième partie de ce reportage, vous découvrirez plusieurs projets impulsés par la Hacking House, allant du compteur d'eau autonome au capteur d'ouverture d'extincteur, que notre interlocuteur nous présente en compagne de Philippe Tzou, responsable communication et partenariat chez Unabiz, opérateur officiel de Sigfox à Taïwan.: Nous recrutons plusieurs profils d'étudiants et essayons de constituer des équipes très complémentaires. À l'intérieur d'une start-up IoT, nous avons souvent quelqu'un qui est plutôt orienté hardware. Il y a aussi des profils un peu plus software. Il y a par exemple le software embarqué (microprocesseur) lié à l'électronique, le software côté cloud (qui concerne plus les applications, la représentation de la data). Enfin, le dernier profil est plus orienté business. Car l'IoT, c'est surtout de la vente de retour sur investissement, il faut corréler la solution aux gains que l'on va générer pour l'entreprise.Le nombre peut varier entre 10 et 25 membres, selon la localisation et le budget. Nous avons créé une recette que nous mettons à disposition de l'écosystème. Nos opérateurs viennent du monde entier pour ouvrir des franchises de la Hacking House. Nous leur donnons une formule de budget mais ils gardent une certaine liberté. En France, nous avons choisi de bien rémunérer les étudiants et d'attirer des top talents, issus des meilleures écoles françaises. Dans l'hexagone, nous sommes sur une dizaine de personnes pour mener environ 5 projets. Dans d'autres localisations, le bénéfice que les étudiants y trouvent est plutôt d'être dans la peau d'un entrepreneur à la tête d'une start-up. Ils viennent plutôt chercher le coaching, et sont beaucoup moins bien payés qu'à Paris. Mais nous sommes sur des communautés un peu plus larges.Aujourd'hui, nous avons une Hacking House à Paris, qui est managée par Sigfox. C'est un peu notre showroom. Tous les opérateurs et incubateurs qui veulent se spécialiser dans l'IoT viennent nous voir.Nous ne laissons personne indifférent. Tout le monde y trouve sa place, soit en tant que contributeur, en apportant des projets à une de nos Hacking House, soit en répliquant localement avec un écosystème. Des fournisseurs de technologies d'électronique veulent aussi contribuer, car aider une start-up à émerger fait que derrière, ils vont vendre leurs produits à travers elle. Toutes les entreprises y trouvent leur compte.Elle a été créée il y un an, en juillet 2008 à San Francisco. Nous cherchons à disposer de 50 Hacking House à l'horizon 2023. Nous pourrions atteindre la dizaine d'ici un an.Plusieurs projets ont donc été développés au sein des Hacking House de Sigfox. Attardons-nous, pour débuter, à deux projets menés par celle de Paris, dont l'un est prêt à être commercialisé.Sigfox a développé, avec la start-up grenobloise Hydrao, un compteur d'eau autonome qui fonctionne sans batterie et utilise du(de la récolte d'énergie). Le flux d'eau qui passe à travers le compteur génère de l'énergie et envoie des messages en Sigfox. Ces messages contiennent des informations sur la consommation d'eau, à la fois la consommation d'eau froide (en bleu) et la consommation d'eau chaude (en rouge)., nous explique Maxime Schacht.Le compteur sera commercialisé par Hydrao, qui avait déjà un pied dans les objets connectés avec une tête de douche connectée en Bluetooth., précise le manager du programme Hacking House.Le produit est prêt à être industrialisé et entrera sur le marché dans les prochains mois. Il n'aura donc fallu que 5 petits mois à Hydrao et Sigfox pour le développer.La seconde solution est une petite clé USB destinée à connecter les décodeurs TV ou les routeurs WiFi. Elle permet à un fournisseur d'accès à Internet d'avoir, en temps réel, le statut de la box., nous fait remarquer Maxime Schacht.La solution prend donc la forme d'une clé USB que l'on branche sur la box. Le but était de prouver la valeur de l'objet aux FAI afin qu'ils intègrent la connectivité Sigfox à l'intérieur de la box.La clé coûte moins de 10 euros à fabriquer, ce qui reste dérisoire pour l'usage., détaille le responsable du programme Hacking House.La Hacking House porte des projets corporate pour lesquels elle opère un transfert de la propriété intellectuelle au groupe, le but étant de le pousser à industrialiser l'objet., conclut Maxime Schacht.Philippe Tzou, lui, gère la Hacking House de Taipei, qui est la première franchise Hacking House. Ce taïwanais qui maîtrise aussi bien le français que l'anglais ou le chinois, exerce du côté de Taipei depuis six ans au sein d'Unabiz, une start-up qui n'a que 3 ans d'existence et qui a pu développer son business en tant qu'opérateur et en tant que designer de produits Sigfox, vendus dans une vingtaine de pays à travers le monde où le réseau 0G est déjà déployé., indique Philippe Tzou.La première édition de la Hacking House à Taipei fut extrêmement fructueuse puisque sur quatre start-up, deux sont en train de devenir de vraies technologies commercialisables. L'une d'entre elles a pu se développer grâce à un projet que Paris avait commandé à la Hacking House de Taipei.Et c'est tout naturellement que nous vous présentons l'équipement destiné aux extincteurs. Dès qu'un extincteur est utilisé,Ce capteur, tout simple, détecte lorsque la goupille de l'extincteur a été retirée, avant même son utilisation. La détection est signalée entre 3 et 5 secondes.Il existe une autre problématique liée aux extincteurs, qui concerne le fait de remettre à sa place l'engin après chaque utilisation., détaille Philippe Tzou.Le projet suivant est parti d'une start-up qui a voulu utiliser la Hacking House pour accélérer le développement hardware de son projet commercial. Il s'agit d'un capteur qui peut se(relier) directement à une voiture avec l'interface qu'on appelle ODB-2, qui permet de capter toutes les données de la voiture, à savoir la vitesse, les fréquences d'utilisation des freins etc.Ces données sont ensuite collectées puis mises à disposition de l'assureur si besoin, quiLa deuxième version a été développée récemment, et, nous raconte Philippe Tzou. Il s'agissait à l'époque du tout premier modèle présenté par une start-up qui venait dans la Hacking House pour faire sa propre accélération. La Hacking House a véritablement permis de faire l'accélération sur le plan hardware, avec la start-up software qui fournit à la fin les deux composants, pour offrir une solution complète clé en main à l'assureur.Le troisième projet présenté par Philippe Tzou est à mettre au crédit de deux freelances hardware et software français basés à Taïwan, qui ont développé, avec le Hacking House, un produit qui se menotte au niveau du cou d'une bonbonne de gaz.Ces détails apportés par Philippe Tzou ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd. Le 20 novembre, UnaBiz et SORACOM, qui ont développé ce projet, ont annoncé avoir signé un partenariat avec la firme Nippon Gas Co (« NICIGAS ») pour procéder à la rénovation intelligente, d'ici fin 2020, de 850 000 compteurs au pays du Soleil-Levant, qui seront transformés en compteurs de gaz modernisés. Ils bénéficieront d'une unité de contrôle réseau qui collectera et transmettra des données sur la consommation de gaz à la plateforme de données IoT NICIGAS, en utilisant le réseau 0G de Sigfox développé au Japon. Il sera ainsi possible d'accéder à distance au robinet d'arrivée de gaz, et accessoirement de profiter d'une durée de vie de l'unité de contrôle pouvant aller jusqu'à 10 ans. Ce sont ses accumulateurs internes qui permettront à l'appareil basse consommation de jouir d'une telle longévité. Il s'agit du plus gros déploiement d'équipements intelligents dans le secteur des services d'utilité publique japonais.Les 850 000 compteurs devront être produits et installés dans les 18 prochains mois.Aujourd'hui,, affirme Philippe Tzou, qui a évoqué pour nous d'autres projets développés par la Hacking House de Taïwan.