OG : Sigfox et Amadeus officialisent une solution visant à assurer un suivi des bagages dans les aéroports

C'est lors de sa conférence annuelle que la société Sigfox a annoncé son partenariat stratégique avec la société espagnole Amadeus, mercredi 20 novembre 2019 à Singapour, officialisant le lancement de PinPoint, symbole d'une alliance visant à fournir aux aéroports et aux compagnies aériennes la solution de suivi la plus complète du marché. Le réseau 0G permettra de bénéficier d'un traçage scrupuleux des bagages et biens.Des milliards de bagages transitent chaque année dans les aéroports du monde entier. Il arrive fréquemment que des affaires ou des biens soient endommagés, retardés ou tout simplement perdus. Personne n'en ressort gagnant : ni l'aéroport, ni la compagnie, dont la réputation en prend un coup, ni le voyageur, qui se retrouve impuissant.Après une année de recherche commune, les deux sociétés apportent une réponse à la recherche d'un meilleur suivi de biens et vont permettre aux aéroports et compagnies aériennes d'affronter leurs défis opérationnels.Avec PinPoint, dont les services seront lancés en 2020, Sigfox et Amadeus proposeront un substitut aux technologies de suivi existantes, trop chères et aux capacités limitées, notamment s'agissant de la géolocalisation, sans oublier les exigences posées par la résolution 753 de l'Association internationale du transport aérien (AITA), qui vient renforcer les obligations en la matière.Grâce à la solution PinPoint, Sigfox et Amadeus vont être en mesure d'informer les aéroports ainsi que leurs compagnies aériennes sur la localisation des bagages et des biens de grande valeur, le tout en temps réel et en transitant par le réseau 0G de l'entreprise.Pour cela, le réseau 0G va exploiter les données fournies par les étiquettes réutilisables et les capteurs de proximité installés dans les différents aéroports. Ce qui change, désormais, c'est que les compagnies aériennes pourront (et devront !) suivre les bagages et leur emplacement, jusqu'à pouvoir détecter les anomalies dans leur processus de circulation., a commenté Raouti Chehih, Chief Adoption Officer chez Sigfox., a pour sa part réagi Raouti Chehih, Chief Adoption Officer chez Sigfox.