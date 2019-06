Les députés et sénateurs français se mettent d’accord sur la taxe GAFA

Une adoption définitive qui pourrait intervenir rapidement

Les choses sont allées vite. Seulement deux mois et demi après son adoption depuis les bancs de l'Assemblée nationale , puis plus tard par le Sénat , les deux chambres, réunies en commission mixte paritaire ce mercredi 26 juin, ont adoptéportant sur la création d'une taxe sur les services numériques, dite «. »En adoptant le projet de loi en première lecture, Bruno Le Maire devrait pouvoir, puisqu'il va s'éviter une deuxième lecture et une navette parlementaire prolongée.La taxe prévoit unpour les sociétés qui génèrent un chiffre d'affaires annuel mondial de 750 millions d'euros dont 25 millions en France. Elle devrait toucher près d'une trentaine d'entreprises , parmi lesquelles Criteo, géant français du ciblage publicitaire, une activité qui entre pleinement dans le cadre des dispositions du projet de loi, au même titre que les services d'intermédiation numérique.», indique la commission, qui espère sans doute encore un accord international qui pourrait être trouvé à l'OCDE, même si les élus français n'ont pas prévu de limite dans le temps à la loi.