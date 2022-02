YesYes, spécialiste français du reconditionné, ouvre son premier atelier à Caen

C'est sur les terres de l'ancienne CCI de Caen que YesYes a choisi d'implanter son premier atelier boutique. Et celui-ci a été pensé pour montrer toutes les facettes du métier à la clientèle. Côté rue, une première partie de l'atelier accueille par exemple le « showroom », où trônent des smartphones (Samsung et iPhone ), consoles (PlayStation, Switch et Xbox) et iPad et MacBook qui n'attendent que d'être réadoptés. Tous les produits sont reconditionnés sur place et sont garantis deux ans, promet YesYes.