Microsoft commercialise des enceintes Echo Amazon et délaisse un peu plus Cortana

Amazon Echo Dot (3rd Generation) https://t.co/oqNzoGQvna — WalkingCat (@h0x0d) 16 novembre 2018

Cortana n'est plus une priorité pour Microsoft

. Cette chanson bien connue des fans de Claude François pourrait devenir l'hymne officiel de. L'assistant personnel intelligent semble de plus en plus voir son développeurse retourner contre lui. Sur Twitter, un internaute a en effet repéré des enceintesmises en vente ce week-end sur la boutique en ligne de Microsoft. Si ces offres ont été très rapidement supprimées par le géant américain, le mal est sans doute fait.Sur le site de Microsoft, même furtivement, ce sont les enceintes Echo Dot de deuxième et troisième génération qui étaient proposées à la vente. Désormais, nous sommes redirigés vers une page qui n'existe pas.Après le départ du responsable de Cortana, Javier Soltero, au début du mois de novembre ; la mise en ligne de l'application Alexa directement sur le Windows Store et sa prise en charge sur Xbox One, Microsoft acte définitivement la mise en concurrence frontale de Cortana avec les autres assistants personnels du marché (Alexia, Siri, et l'Assistant de Google), ce qui sous-entend que l'entreprise fenêtrée laisse peu à peu tomber Cortana. La tentative de rapprochement entre Cortana et Alexa, initiée un temps et que Microsoft voulait faire communiquer entre eux, parait bien vaine.Pour autant, tout cela ne signifie pas la mort de Cortana. En effet, Microsoft a publié ce mois-ci la version 3.0 de l'application pour iOS (pour les pays anglo-saxons pour le moment), et la firme de Redmond a transféré Cortana de sa division de recherche en IA à son équipe Expériences et périphériques il y a peu.