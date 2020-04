HouseParty : 50 millions d'inscriptions depuis le début du confinement

L'application sociale la plus populaire dans 82 pays

Source : TechCrunch

L' application de visioconférence a profité du confinement pour se rendre indispensable auprès d'un large public.Alors que près d'un humain sur deux est confiné dans le monde, la tech réinvente les visioconférences. Parmi les logiciels à pied d'oeuvre : HouseParty. L'application de chat vidéo, rachetée par Epic Games en 2019, a enregistré 50 millions d'inscriptions sur sa plateforme en mars 2020. Pas mal pour un service qui, fin 2018, totalisait «» 45 millions de téléchargements.Un signe fort pour l'application, qui fait face à une concurrence féroce. Pour se démarquer de Skype Google (Hangouts) Meet ou ZOOM , HouseParty a misé sur un public plus jeune en rendant les conférences vidéo plus ludiques.Désormais, HouseParty se classe en première place des téléchargements d'application sociales dans 82 pays. Mieux, elle est en pôle position au classement général des téléchargements dans 16 pays... Et figure en seconde position du classement aux États-Unis.