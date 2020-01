Bose, CES 2020, Peugeot, Japon, Windows 7 : les actus tech' de la semaine

Bose ferme l'intégralité de ses magasins en Europe

L'Europe veut uniformiser les chargeurs des smartphones, Apple prend les devants

Le Japon travaille sur une application pour repérer les faux titres de séjour

CES 2020 : drone V-Coptr Falcon, deux fois moins d'hélices, mais deux fois plus de temps de vol

Le P.-D.G. de Peugeot sous-entend la fin de ses moteurs à combustion d'ici 2030

Vers du stockage aussi rapide que la RAM et 100 fois plus économe en énergie

90" (ou presque) | Windows 7, c'est vraiment fini ? (vidéo)

Vous avez décroché de l'actualité, la faute à une semaine trop chargée ou à une courte période éloignée de vos écrans ? Rassurez-vous, Clubic vous livre son récapitulatif hebdomadaire de l'actualité tech'. Laissez-vous guider !Le groupe Bose a pris la décision de fermer l'ensemble de ses boutiques en Europe, mais aussi en Amérique du Nord, au Japon et en Australie. Au total, 119 magasins devraient être fermés à travers le monde. La raison ? La multiplication des achats en ligne, évidemment. Les magasins Bose restent toutefois ouvert dans certains pays, comme la Chine. Les membres du Parlement européen ont en ligne de mire les connectiques de smartphones , en particulier celles utilisées par Apple. Ils ont débattu, lundi 13 janvier, de la mise en place de «», visant à pousser les constructeurs de smartphones à adopter un système de recharge universel. En 2009 et en 2018, Bruxelles s'était déjà agacé du peu d'efforts fournis en la matière par le secteur. Une puce intégrée aux titres de séjour pour en vérifier l'authenticité : c'est l'idée du gouvernement japonais pour faciliter le repérage de documents officiels contrefaits, en particulier ceux concernant les ressortissants étrangers. Grâce à une application, les informations de cette puce seraient mieux lisibles et vérifiables par les autorités. Le pays pourrait consacrer 130 millions de yens (1,08 millions d'euros) à ce projet.Le V-Coptr Falcon, nouveau drone de la société Zero Zero Robotics, pourrait bien bousculer le secteur des drones destinés au grand public grâce à son autonomie de 50 minutes. C'est en effet le double de ce qui est généralement proposé par le géant du secteur, DJI. Le V-Coptr Falcon sera équipé de deux hélices seulement avec une transmission d'une portée de 7 km.Le P.-D.G. de Peugeot, Jean-Philippe Imparato, a sous-entendu dans une interview accordée au siteque le groupe français pourrait cesser de produire des véhicules thermiques en 2030 . C'est la première fois que Peugeot fixe un cap précis pour l'électrification de l'ensemble de ses modèles, bien que l'entreprise se soit déjà lancée dans la réduction de ses émissions de CODes chercheurs britanniques ont réussi à mettre au point de la mémoire flash non-volatile. Un nouveau type de mémoire, baptisé UK III-V , qui ne consommerait que 1 % de l'énergie nécessaire à de la mémoire DRAM ou NAND. Il pourrait même permettre à nos PC de conserver les données sur la RAM une fois éteint. Néanmoins, une version commercialisable de cette mémoire ne devrait pas voir le jour de sitôt.En 90 secondes ou presque, la rédaction de Clubic vous explique s'il est vraiment possible de rester sur Windows 7, alors que le support de l'OS a pris fin ce 14 janvier. Qu'est-ce que cela implique au niveau des cybermenaces ? Comment effectuer la bascule vers Windows 10 ? Tour d'horizon informatique en vidéo.