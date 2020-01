Bose ferme l'intégralité de ses magasins en Europe

Lire aussi :

La faute aux achats en ligne ?

Rappelons que Bose avait ouvert son premier magasin physique en 1993 aux Etats-Unis.Dans les prochains mois, Bose va donc fermer la totalité de ses boutiques en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et au Japon. Cela correspond à un total de 119 magasins, estime un porte-parole de la marque.L'entreprise explique toutefois que certaines zones ne sont pas concernées par ces fermetures, notamment la Chine, les Emirats Arabes Unis ou encore de l'Inde et la Corée du Sud.Bose explique cette vague de fermetures par «».Il y a un peu moins de trente ans, Bose imaginait ses boutiques comme «», afin de démontrer les possibilités offertes par ses produits.», explique Colette Burke pour Bose.Le constructeur va donc devoir licencier plusieurs centaines d'employés, auxquels la marque promet une aide au reclassement et des indemnités de départ. L'entreprise se focalisera désormais sur la vente de produits en ligne, via son site web bien sûr, mais aussi via Amazon, Best Buy, Apple Store...