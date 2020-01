Google rachète une start-up spécialiste de l'e-commerce... Pour concurrencer Amazon ?

© Pointy

Si Google reste le leader incontesté de la publicité en ligne, en particulier sur les moteurs de recherche, Amazon apparaît de plus en plus comme un concurrent crédible sur ce marché . La firme de Mountain View pourrait-elle alors être tentée d'attaquer sa rivale sur son secteur de prédilection ? Cette idée semble confirmée par la récente acquisition de la filiale d'Alphabet.Si Google s'est lancée, depuis quelques années déjà, dans l'e-commerce, elle pourrait en effet y intensifier ses efforts. Dans un billet de blog , l'entreprise a confirmé avoir conclu un accord pour racheter la start-up irlandaise Pointy, moyennant une somme qui tournerait autour de 147 millions d'euros (montant non officiel pour le moment).Fondée en 2014, la jeune société a développé une offre de services à destination des petits commerçants, pour les aider à référencer leurs produits en ligne. Depuis sa création, elle a réalisé plusieurs levées de fonds, pour un total d'un peu moins de 20 millions de dollars réunis. Il ne s'agissait toutefois pas d'une inconnue pour Google, dans la mesure où les deux entreprises collaboraient déjà depuis 2018.Car Pointy propose des solutions, hardware ou software, aux petites boutiques physiques, qui s'interfacent directement avec leur lecteur de code-barres ou leur terminal de vente. De cette façon, le gérant peut facilement mettre en ligne un catalogue recensant l'ensemble de ses produits, en scannant les différents articles, et le tenir à jour, notamment grâce à des algorithmes analysant les habitudes d'achat des clients. Mais surtout, les informations peuvent apparaître directement dans la rubrique «» (« Voir ce qui est en magasin ») du profil du magasin, sur Google et Google Maps.L'offre a donc pour but d'aider les petits commerçants à lutter contre la concurrence croissante de l'e-commerce, en particulier d'Amazon, en digitalisant simplement leur offre. Avec un positionnement «» : l'objectif est d'inciter les utilisateurs à acheter directement auprès du fournisseur et, idéalement, à se rendre en boutique, où ils pourraient être tentés par d'autres produits. Quant aux gérants de magasin, ils pourraient vouloir mettre en avant leur catalogue, en achetant de la publicité... sur Google.