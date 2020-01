Amazon va recruter 500 personnes pour son nouveau centre de distribution français

Une ouverture prévue au mois de mai

Un lieu qui veut limiter son impact sur l'environnement

Amazon a annoncé, il y a quelques jours, l'ouverture prochaine d'un centre de distribution flambant neuf à Senlis, dans l'Oise, à une quarantaine de kilomètres au nord de Paris. Celui-ci devrait permettre la création de plus de 500 emplois en CDI, et sera d'une superficie de 55 000 mètres carrés.L'installation de ce nouveau centre de distribution, dont l'activité démarrera en mai 2020, est destinée à renforcer le nombre d'entreprises françaises qui vendent sur sa Marketplace et à donner un peu plus d'épaisseur encore au programme « Expédié par Amazon » de la firme. Senlis représentera le vingt-troisième site logistique d'Amazon en France, qui emploie déjà plus de 9 300 personnes en CDI., a déclaré le président d'Amazon France, Ronan Bolé. Pour le maire de la ville, Pascale Loiseleur, l'annonce de cette prochaine ouvertureLe centre de distribution sera conforme aux objectifs fixés par le Climate Pledge d'Amazon. Dévoilé par Jeff Bezos en septembre dernier, celui-ci prévoit de réduire les émissions de carbone de la firme de Seattle, qui ambitionne de devenir neutre en carbone en 2040, dix ans avant les objectifs de l'accord de Paris sur le climat. La société s'est engagée à commander une flotte de 100 000 véhicules de livraison 100 % électriques.Le site de Senlis est donc prévu pour intégrer les dernières avancées en matière d'efficacité énergétique. La société indique même viser une certification Very Good (troisième meilleur score sur les six possibles) BREEAM, qui est le premier système d'évaluation et de certification de la performance environnementale des bâtiments, mis au point par la Sustainable Building Alliance (SB Alliance), une initiative internationale à but non-lucratif.Philippe Arfi, directeur général de Goodman France, développeur et co-investisseur pour ce projet, explique par exemple que le site permettra