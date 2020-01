CES 2020 : drone V-Coptr Falcon, deux fois moins d’hélices, mais deux fois plus de temps de vol

© Zero Zero Robotics

Une autonomie record

Taillé pour les longues prises de vue

Alors que la majorité des drones destinés au grand public se limitent à une autonomie en vol d'une trentaine de minutes, ce V-Coptr Falcon s'approche allègrement du double. De quoi donner des sueurs froides au géant du secteur, DJI.Le V-Coptr Falcon sera en effet capable de voler pendant 50 minutes. C'est le principal argument avancé par son constructeur, qui vient court-circuiter ses concurrents sur la caractéristique qui fâche le plus : l'autonomie. Et pour cause, une plus grande durée de vol induit une distance parcourue plus importante, ou une capture de panoramas envoûtants plus longue.Le fabricant a d'ailleurs annoncé une transmission d'une portée de 7 km. Pour arriver à une telle durée de vie de la batterie, le constructeur a notamment réduit le nombre d'hélices, qui passe de quatre (habituel pour un drone de ce type) à deux. Il en découle une consommation moindre de l'énergie, et une conception du drone plus aérodynamique.Le V-Coptr Falcon reprend certains aspects techniques du Hover 2 , notamment en ce qui concerne sa caméra pliable. Parallèlement, il utilise lui aussi des caméras stéréo frontales, afin de déterminer avec précision la profondeur et les obstacles. Une autre caméra principale de 12 mégapixels permettra, elle, de capturer des vidéos de 4K à 30 images par seconde en mode standard.Il est également possible de filmer en 2,7 K et 60 images par seconde, ou encore 1080 p et 120 images par seconde. Les spécifications du drone sont ensuite complétées par 8 Go de stockage intégré, modulable, comme de coutume, avec une carte microSD (jusqu'à 256 Go).Comme d'autres drones, le Falcon bénéficie de plusieurs algorithmes de suivi visuel, de fonctionnalités automatiques et de trajectoires de vol préprogrammées. Le contrôle se fait par le biais de l'application, qui comprend également la prise de vue et les modes associés. Ce drone, peut-être révolutionnaire, sera mis en vente à partir de février, pour 999 $ !