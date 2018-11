Le drone autonome Hover 2 explose son Kickstarter

Des caractéristiques surprenantes pour un drone à 399 $

Sur le papier, le drone Hover 2 à tout pour séduire. Proposé à partir de 399 $ sur Kickstarter, il reprend de nombreuses caractéristiques du premier drone du fabricant, le Hover Camera Passport , mais ses capacités vont bien plus loin que celles de ce premier modèle.Leconserve en effet l'emblématique cage pliable en fibre de carbone qui a grandement contribué au succès de ce premier modèle, elle est cependant désormais amovible et remplaçable si besoin par une structure plus aérodynamique. La camera est maintenant montée sur un cardan à 2 axes avec stabilisation électronique, son capteur CMOS permet de prendre des photos jusqu'à 12 mégapixels et des vidéos jusqu'à une résolution de 4K en 30 fps.Côté autonomie, le hover peut voler durant 23 minutes à une vitesse maximale de 57 km/h. Contrairement au Hover Camera Passport, limité à 20 mètres de distance opérationnelle, le Hover 2 peut voler jusqu'à une distance de 5 km de son utilisateur, il dispose en outre d'un GPS intégré.Toutefois, la qualité la plus importante de ce Hover 2 est certainement sa capacité à éviter les obstacles grâce à une suite de capteurs radar optiques stéréoscopiques qui se déploient sur une nacelle pivotant sur 360°. D'après, cette technologie couplée à son logiciel permet au Hover 2 de voler en complète autonomie.Il faudra toutefois attendre mars ou avril 2019 pour découvrir cette petite merveille, les contributeurs sur Kickstarter devraient en effet commencer à être livrés à partir de cette période.Pour plus d'informations, rendez-vous sur le Kickstarter du Hover 2.