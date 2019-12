Mac Pro, Orange, Volvo, trou noir, NASA : les actus tech' de la semaine

La NASA détruit (volontairement) le plus gros réservoir d'hydrogène au monde

Vous avez décroché de l'actualité la faute à une semaine trop chargée ou à une courte période éloignée de vos écrans ? Rassurez-vous, Clubic vous livre son récapitulatif hebdomadaire de l'actualité tech'. Laissez-vous guider.La NASA a réalisé les derniers essais de structure avec le gigantesque réservoir d'hydrogène du futur lanceur SLS (Space Launch System). Volontairement destructif, ce test mettait à l'épreuve le réservoir de façon 2,6 fois supérieure à ce qu'il devrait subir lors d'un profil de vol. Comme prévu, celui-ci n'a pas tenu la pression et les images sont spectaculaires.Le Mac Pro et son écran Pro Display XDR sont désormais disponibles à l'achat en France et on connaît enfin les prix en euros. Si les tarifs démarrent à 6 499 euros dans la version la plus « basique » de l'ordinateur, ils peuvent monter quasiment au même tarif qu'une Tesla Model Y. En effet, si l'on ajoute toutes les options d'amélioration possibles (un processeur Intel Xeon W à 28 cœurs, 1,5 To de RAM...) on peut faire monter le prix du Mac Pro jusqu'à 62 500 euros. Microsoft a un (gros) message pour les utilisateurs de Windows 7 . En effet, le système d'exploitation ne bénéficiera bientôt plus du moindre support de la part de l'entreprise et Microsoft veut absolument que les derniers irréductibles migrent vers Windows 10. Le plan ? Afficher un énorme message d'avertissement, sur la totalité de l'écran, pour rappeler la mort programmée de Windows 7 à ses utilisateurs. Triste.La nouvelle station de travail d'Apple fait couler beaucoup d'encre. Le Mac Pro, aux performances et aux prix stratosphériques, est fourni avec un tissu au revêtement nano-texturé spécial pour réduire les effets de reflets sur l'écran Pro Display XDR de la machine. Un accessoire qui ne doit être utilisé que sur son Mac Pro. Le hic : si on perd ce chiffon du futur, on ne pourra l'acheter que chez Apple. Et on ne connaît pas encore son prix à l'unité.Depuis septembre 2019, Orange a bloqué 111 millions d'appels indésirables vers les fixes et mobiles depuis le mois de septembre 2019, dont 101 millions émis depuis l'étranger, a annoncé l'entreprise. Un nombre qui a été multiplié par trois en une seule année, la pratique du démarchage abusif devenant sérieusement problématique pour les utilisateurs du service.Dans une étude publiée dans la revue Nature, des astronomes chinois expliquent avoir trouvé un trou noir stellaire dont la masse est équivalente à 68 masses solaires . En comparaison, les chercheurs estiment que la plupart des trous noirs pèsent moins de 30 masses solaires. Ce n'est pas le plus massif jamais découvert, mais la découverte reste extraordinaire dans notre galaxie. Le XC40 « Recharge », premier véhicule entièrement électrique de Volvo , veut concurrencer Tesla. Notamment en termes de batterie : le constructeur suédois aurait revu à la hausse sa batterie en réponse à l'annonce d'une versionsur le Model 3 du constructeur américain. Le XC40 de Volvo emmènera à l'avenir une batterie de 78 kWh au lieu d'un modèle de 70 kWh.