Influencé par Tesla, Volvo revoit la taille des batteries de ces XC40

© Volvo

Lire aussi :

Volvo dévoile enfin son SUV électrique XC40 "Recharge" en détails

Monter en gamme

© Volvo

400 kilomètres d'autonomie

Source :

Le XC40 de Volvo emmenait à l'origine une batterie de 70 kilowatts-heure (kWh), remplacée sur la version « Recharge » par un modèle de 78 kWh.Le directeur technique de Volvo, Henrik Green, admet que cette augmentation de la batterie du SUV est motivée par la Model 3 de Tesla. Il a ainsi déclaré : «». D'après le site Automotive News , le constructeur suédois «» après l'annonce du pack de batteries de 75 kWh du Model 3.Selon Henrik Green, cette modification de la batterie et le déploiement de la version « Recharge » doit augmenter le prix du XC40, mais doit aussi faire monter le véhicule en gamme. «», ajoute-t-il.Le XC40 doit déployer 408 chevaux. Sa version « Recharge » lui autoriserait une autonomie d'environ 400 kilomètres et nécessiterait environ 40 minutes de recharge rapide pour récupérer 80 % de sa capacité. Le véhicule serait capable d'effectuer des pointes à 180 km/h. Si le constructeur accepte les réservations, Volvo n'a pas encore communiqué son prix,avançant une estimation autour de 50 000 dollars (environ 45 000 euros).À titre de comparaison, la sœur du XC40, la Polestar 2 , qui embarque un pack de batteries de 78 kWh, répond d'un prix de lancement de 59 900 euros.De son côté, Tesla a retiré en janvier dernier les packs de 75 kWh de ses Model S et X , renonçant à leurs versions les moins onéreuses.