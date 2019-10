Volvo dévoile enfin son SUV électrique XC40 "Recharge" en détails

© Volvo

Volvo XC40, la version « Recharge » est officielle !

Le plein de Volvo électriques prochainement

Il s'agit du tout premier véhicule 100% électrique de la marque, qui n'a eu de cesse de le teaser . Egalement premier modèle d'une nouvelle ligne, « Recharge », Volvo dévoile aujourd'hui sons XC40 électrique sous toutes ses coutures.Ce nouveau véhicule électrique Volvo XC40 « Recharge » est bien sûr inspiré du SUV éponyme, mais incarne un nouveau tournant pour le constructeur.Ce nouveau modèle est en effet doté d'une motorisation 100 % électrique, d'une puissance de 408 ch, et promet une autonomie de 400 km.Côté recharge, il faut 40 minutes pour récupérer environ 80 % de la capacité de la batterie, en se reliant à une borne de recharge rapide évidemment.À bord, comme l'avait déjà officialisé le constructeur, c'est Android Auto qui accompagnera la conduite . L'écosystème de Google est intégré à Volvo On Call, et le conducteur disposera bien sûr de nombreuses informations concernant le véhicule (autonomie, consommation électrique, etc.).Volvo précise que chaque modèle de sa gamme sera décliné en version « Recharge », du SUV compact XC40 au fleuron de la marque qu'est le grand SUV XC90.Pour Håkan Samuelsson, P.-D.G. de Volvo Cars. «».Volvo milite également pour un futur plus sûr, et promet ainsi de réduire son empreinte carbone de 40 % par voiture d'ici à 2025 par rapport à 2018, avant d'atteindre la neutralité climatique d'ici à 2040.