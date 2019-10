Le nouveau Volvo XC40 100% électrique, sera animé par Android Auto

À télécharger : Android Auto

Android Auto à bord de la Volvo XC40

Technologies et sécurité

Source : The Verge

Un nouveau système multimédia qui offre aux utilisateurs «».Le nouveau SUV Volvo XC40 , 100% électrique, sera présenté au public le 16 octobre, mais le constructeur a d'ores et déjà tenu à présenter son système multimédia. Ce dernier sera basé sous Android Auto , et proposera évidemment de nombreux services Google (Maps, Assistant...) ainsi qu'un accès au PlayStore », explique fièrement Henrik Green, Directeur de la technologie de Volvo Cars.Evidemment, Volvo précise que le système permettra à cette XC40 d'être le premier véhicule de la marque à pouvoir recevoir des mises à jour de son logiciel de bord à distance. De cette manière, le constructeur promet d'améliorer constamment le système multimédia de sa XC40.Le constructeur confirme également que le nouveau système multimédia de sa XC40 électrique sera pleinement compatible avecet offrira de nouvelles fonctionnalités comme le contrôle de l'état de la batterie et du niveau de charge.Rappelons que le futur SUV Volvo XC40 électrique se veut également très sécurisé, avec notamment une nouvelle structure de sécurité exclusive préservant à la fois les personnes présentes dans le véhicule et la batterie en cas de collision.Volvo promet, enfin, avoir renforcé la structure de carrosserie à l'avant de la voiture, mais aussi à l'arrière. On y retrouvera tout un panel de capteurs ADAS (pour).