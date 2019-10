La Volvo XC40 est teasée en dessins avant son lancement, prévu ce mois-ci

Un extérieur conforme aux standards de l'électrique

Un intérieur légèrement différent

La semaine dernière, Volvo évoquait la sécurité de son nouveau modèle , inquiétude principale du constructeur qui souhaite relever le défi «». Cette fois-ci, il nous présente des visuels du design extérieur de sa première voiture électrique, dévoilant par la même un original coffre avant.Volvo nous dévoile ici et en dessins, l'avant et l'arrière de son SUV, au design conforme aux standards d'un modèle électrique. Robin Page, chef design de Volvo Cars explique en détail les intentions de la marque :».En ce qui concerne la partie avant, la calandre est donc pleine et un coffre avant de 30 litres a été ajouté au SUV. Le XC40 électrique sera disponible en huit coloris extérieurs, et Volvo a remis au goût du jour son vert sauge métallisé. Le toit sera noir dans le modèle standard et les jantes seront disponibles en 19'' ou 20''.À l'intérieur, Volvo s'appuie sur la plateforme « skateboard » pour gagner de la place, et propose des tapis de sols en matériaux recyclés. L'interface conducteur, elle, a évidemment été adaptée et donnera toutes les informations nécessaires au conducteur, de l'état de la batterie aux caractéristiques du véhicule.