Volvo tease le XC40 : son nouveau SUV éléctrique

Des normes de sécurité améliorées

Une aide à la conduite optimisée

C'est un SUV entièrement repensé que Volvo dévoile ici, conçu pour être plus efficient, compte tenu des contraintes de l'électrification.On le sait, Volvo est une marque qui ne plaisante pas avec la sécurité. Pour rappel, il y a 60 ans, la marque inventait la ceinture de sécurité et en publiait immédiatement le brevet, afin que tous les constructeurs puissent en profiter.Quelques décennies plus tard, le Suédois était le premier à tester le système de détection de collision avec les piétons. Avec son nouveau XC40, Volvo déclare même avoir créé sa voiture la plus sécurisée, espérant atteindre l'objectif lancé en 2016, «», d'ici 2020.», déclare Malin Ekholm, chef de la sécurité chez Volvo.La marque suédoise profite, comme tous les autres constructeurs, de l'absence d'un moteur thermique pour avoir de plus grandes zones d'absorption. Les batteries sont utilisées pour abaisser le centre de gravité de la voiture, mais il s'agit ici plus d'une contrainte technique que d'une démarche volontaire.En plus des normes de sécurité, Volvo déclare également avoir amélioré l'« Aide à la conduite automobile » (ADAS, pour) et de nouveaux éléments devraient faire leur apparition.».Si on en sait encore peu pour le moment, des informations devraient suivre d'ici la semaine prochaine avant la présentation officielle qui se déroulera le 16 octobre.