Les iPhone piratés via une faille existant depuis des années

Un piratage massif des utilisateurs d'iPhone

Une correction apportée en février

Source : Project Zero

Exploitées par des cybercriminels sur une période minimum de deux ans et non corrigées par, ces failles auraient impacté un très grand nombre d'utilisateurs d'depuis iOS 10 jusqu'à la plus récente version du système d'exploitation.Après avoir révélé une faille de sécurité dans le noyau de macOS en mars dernier, les experts en cybersécurité de Google nous dévoilent cette fois-ci qu'uneaurait fait de très nombreuses victimes durant une période minimum de trente mois, soit depuis le lancement d'iOS 10 en septembre 2016.On apprend ainsi qu'. Ian Beer, du Project Zero, s'est exprimé à ce sujet dans un billet de blog : «».Plusieurs vulnérabilités inconnues des services d'Apple ont ainsi pu être exploitées par les assaillants, elles concernent iOS mais aussi son navigateur web Safari. Ce piratage aurait permis au logiciel malveillant de récupérerMalgré tout, l'attaque n'était pas persistante, selon le Project Zero, c'est-à-dire que si l'utilisateur redémarrait son iPhone le programme malveillant était supprimé. Mais les experts expliquent que «» en utilisant les informations dérobées lors de l'infection, alors même qu'ils n'avaient plus accès à l'appareil.Au total, les chercheurs missionnés par Google ont découvert, et ce, depuis le lancement d'iOS 10. Apple a instantanément corrigé le problème après avoir été informé par l'équipe de Project Zero, en février 2019, via un correctif apporté par la version 12.1.4.Une mauvaise nouvelle de plus pour Apple après un trimestre décevant et une chute des ventes d'iPhone . Le géant devrait cependant se relancer en dévoilant ses nouveaux iPhone le 10 septembre