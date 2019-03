Google révèle une faille très sérieuse dans macOS

Le noyau XNU au cœur du problème

Le délai de 90 jours écoulé

Source : Neowin

La découverte du bug a été effectuée par les chercheurs en sécurité informatique du, de. Le but de cette équipe est de traquer les vulnérabilités « zero-day », c'est-à-dire celles n'ayant pas encore fait l'objet d'une exploitation ou d'une correction.Cette fois-ci, c'est le système d'exploitation d'Applequi a été pointé du doigt par les experts de Google. Ou plus précisément son noyau hybride,. Le problème vient du mécanisme de copie sur écriture, ou(COW). Celui-ci permet de créer des copies de ressources partagées par différents processus, afin d'optimiser la mémoire utilisée.Mais ce procédé semble souffrir d'une implémentation imparfaite dans macOS. Les experts de Project Zero se sont en effet aperçus qu'il était possible de modifier une image système sans que le sous-système de gestion n'en soit informé. Cela signifie notamment qu'un individu malveillant pourrait en profiter pour corrompre un fichier, sans entraîner d'alerte.Conformément à sa politique, l'équipe Project Zero a commencé par avertir Apple de cette vulnérabilité, en novembre dernier. Elle a alors laissé à la firme un délai de. Le laps de temps étant écoulé, elle a décidé de rendre publique la faille de sécurité, dans la catégorie « sévérité élevée », afin que les utilisateurs puissent prendre les mesures nécessaires.Cependant, si Apple n'a pas encore corrigé la vulnérabilité, l'entreprise travaille avec les experts de Project Zero pour y parvenir. Les deux entités ont entamé une collaboration, qui devrait aboutir prochainement à la publication d'un patch de sécurité.