Les Porsche Taycan et Volvo Polestar 2 vues de près dans une vidéo amateur

Polestar 2

Les deux véhicules aperçus et filmés en Allemagne

Des modèles qui se dévoilent peu à peu

Polestar 2

Porsche Taycan

Source : Electrek

Dans une vidéo postée le, on peut voir ces deux modèles, signéset, ainsi qu'uneappartenant à l'auteur de la vidéo qui commente : «».Cette vidéo nous permet ainsi de voir de plus près les deux voitures, avec cependant toujours le camouflage sur la, qui ne sera, tandis que laa déjà été présentée en février en marge duOn sait déjà que ladevrait être, tout d'abord à un prix de lancement de, puis à partir de. Avec une batterie de, elle aura uneet le zéro à 100 km/h sera atteint enEn ce qui concerne la, on en sait encore peu, puisqu'elle ne sera présentée qu'en septembre. Il se dit cependant que sa batterie disposerait d'uneet d'une puissance de, lui permettant d'accomplir le zéro à 100 km/h en. La voiture afficherait une