Porsche Taycan : son prototype final s’offre une tournée mondiale avant sa sortie d’usine

Mark Webber aux commandes

Source : communiqué de presse

Attendue de pied ferme par la communauté, laélectrique a de quoi faire rêver. Entre son accélération de 0 à 100 km/h en moins de 3,5 secondes et sa vitesse de pointe de 250 km/h, ce véhicule définitivement sportif impressionne. Et quoi de mieux qu'une petiteà quelques mois de sa sortie d'usine, prévue pour la fin de l'année 2019.Dans un communiqué de presse, le groupe allemand résume son futur parcours. Première étape : le Porsche Experience Center de, où le pilote chinois Li Chao aura la chance de la conduire.S'en suivent le Festival de Vitesse de(du 4 au 7 juillet 2019) et un petit détour à l'ABB FIA Formula E Championship, à, du 13 au 14 juillet prochain, où les pilotes Mark Webber et Neel Jani la prendront en main.